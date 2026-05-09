「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）皐月賞１５着からの巻き返しを狙うアドマイヤクワッズは、昨年のパンジャタワーなど過去１０年で４勝を挙げる絶好の６枠１１番をゲット。友道師は「府中のマイルなのでどこでも良かったけど、真ん中なのでいいんじゃないかな」と歓迎ムードだ。皐月賞からの中２週だが「心配するようなダメージもなかったし、変わりなく来ているよ。前走は外枠と距離だと思うから」と崩れていないマ