岐阜県多治見市で、成人とみられる男性3人が車の中で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。 【写真を見る】「車内から練炭」21歳大学生を含む男性3人死亡岐阜・多治見市 警察によりますと、8日午後6時半ごろ、多治見市廿原町で「男性3名が意識のない状態で車内で発見された」と消防から警察に通報がありました。 空き地にとめられていた乗用車の中で、愛知県常滑市に住む21歳の大学生を含む、成人とみられる男性3人