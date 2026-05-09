「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）無敗の３歳マイル王の玉座へ、アスクイキゴミが駆け上がる。３連勝での戴冠なら、１２年カレンブラックヒル、２１年のシュネルマイスターの４戦目を抜いての最短Ｖ。必要なピースもそろった。「一発で勝つのは総合力が高い、何よりの証拠」と藤原師が言うように、前提となる絶対能力がまず高い。早い時期から、３歳春の目標をこの舞台と意識させた大器。２月の東京で狙い通り新馬勝