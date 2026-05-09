◇パ・リーグ日本ハム3―4オリックス（2026年5月8日京セラD）大阪出身の日本ハム・達が京セラドーム初登板も6回3失点で3敗目を喫した。2―1の4回に森友に逆転2ランを浴び「あの場面は絶対にゾーンに投げてはいけない。逆に意識しずぎてしまった」と悔やんだ。2―4の9回に水野が1号ソロも追いつけず、ロッテとともに20敗目。これで京セラドームは昨年から7連敗で、新庄監督は「京セラのオリックスさんの強さ。なにこ