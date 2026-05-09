天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは「世界獣医師会大会」に出席されました。陛下は英語でおことばを述べ、獣医師らを労うとともに、ご一家で飼われてきた保護犬や保護猫についても触れられました。獣医学の国際会議愛子さまは客席から両陛下と長女の愛子さまは、4月21日、「世界獣医師会大会」に出席されました。この大会は獣医学分野で最も歴史のある国際会議で、日本での開催は31年ぶりです。65以上の国と地域から獣医師らが集