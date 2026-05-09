名人戦第3局で藤井聡太六冠が勝利し、防衛に王手をかけました。 【写真を見る】「一手一手しっかりと考えて」藤井聡太六冠が名人4連覇に“王手” 4連覇を目指す藤井聡太六冠に、糸谷哲郎九段が挑戦する名人戦七番勝負。第3局は石川県七尾市で行われ、130手で藤井六冠が勝ちました。 先に4勝した方がタイトルを獲得する名人戦。藤井六冠はこれで3連勝で、防衛に王手をかけました。終局後には藤井六冠が今後の意気込みを語りまし