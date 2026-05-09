中日９−２巨人（セ・リーグ＝８日）――中日が今季最多の９得点で快勝。二回、ボスラーの２ランで先制し、七回は細川の３ランなどで突き放した。柳は１０奪三振。巨人は１０安打で２得点にとどまった。阿部監督「ボール先行になっちゃうと、やっぱりきつい」初めて５回もたずにノックアウトされ、ベンチへ下がる巨人のウィットリーの姿に悲壮感が漂った。「調子自体は悪くなかったけれど、それが良い結果に結びつかなかった」