◇パ・リーグ日本ハム3―4オリックス（2026年5月8日京セラD）二塁へ到達した日本ハム・レイエスは右手を振り下ろして感情を爆発させた。1点を追う3回2死一、三塁。3ボール1ストライクから、プロ初先発だった宮国の甘く入ったフォークを完璧に捉えた。弾丸ライナーとなった打球は左中間フェンスを直撃し、逆転の2点適時二塁打となった。「最近はチャンスの場面で打点を欲しがって、ミスすることが多かった。今回はカウン