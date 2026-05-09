「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）ニュージーランドＴ２着から逆転を狙うロデオドライブ。金曜朝は美浦の角馬場で軽めの運動を行った。辻師は「きのうは追い切り翌日で引き運動だけでしたし、フレッシュでしたね」と目を細める。決まった８枠１７番には「レース傾向では外の方がいいのかな。相手の出方を見ながら運べるし、３枠６番ではいいことがなかったので、それ以外の枠で良かった」と、昨年のＮＨＫマイルＣ＆