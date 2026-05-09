フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪団体金メダルメンバーのアンバー・グレンが、?４回転の神?との浮気疑惑を否定した。グレンをめぐってはミラノ・コルティナ五輪で共闘した世界王者のイリア・マリニンとの交際がウワサされるなど、リンク外でも話題を集めていた。マリニンは韓国代表イ・ヘインとの熱愛が取りざたされているため、グレンとの親密な関係は?浮気?との指摘も出た。その中で米メディア「エッセンシャ