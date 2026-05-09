格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）に出場する?世界の田中?こと皇治（３７）が、悲しき胸中を語った。平本蓮（２７）との試合を前に、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが３日までにまさかの削除となった。?モテてしゃあない男?に一体何が…。平本とのスタンディング特別バウトを目前に控えた８日、皇治は出場選手インタビューに登場。意気込みを語るとともに平本の?ド