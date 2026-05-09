猫の『まばたきの回数』が少ない理由3つ 皆様は猫がまばたきをする瞬間を見たことがありますか？恐らく意図的にするものは見られても、自然とするものに遭遇する頻度は少ないはずです。それは何故なのでしょうか。 実は猫という動物は、人や犬と比べてまばたきの回数が圧倒的に少ない動物なのです。ここではその理由を3つ紹介いたします。 1.涙の量が多いため 人間が無意識にまばたきをするのは目の乾燥を防