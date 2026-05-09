暑くて髪をまとめたくなったとき、使うのはいつも黒ゴム。思い当たる人は、【3COINS（スリーコインズ）】で初夏にぴったりのヘアアクセサリーを見つけてみて。今回紹介するのは、上品なデザインで大人の髪にもなじむアイテム。プチプラだから、複数買いもアリかも。 クラスアップにはトレンド素材 【3COINS】「フリルサテンバンス」\550（税込） 春夏トレンドのひとつとして人気のサテン素材を使った、柔