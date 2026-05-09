5月の大型連休も終わって、あっという間に平日……と思いきやまだすぐに週末と、なんとも素晴らしい5月8日に、この記事を書いている。祝日続きのゴールデンウィークは、各地で人でごった返すものだから、ついつい僕みたいな生粋の引きこもりは外出を拒みがち。今年は連休終了直後に休みをとって、関東でのんびりと過ごした。新幹線もバスも空いててよかった。さて、本来、5月の連休の中の一角、こどもの日と言えば5月5日。しかしこ