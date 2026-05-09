客に気に入られるのは営業職として喜ばしいことだが、度が過ぎるとただの迷惑でしかない。福島県の60代女性は、かつて車の販売会社で働いていた頃、ある購入客からの過剰すぎるアプローチに頭を抱えていたという。その客は、車を買うついでに女性の結婚まで世話しようと躍起になっていたようだ。「購入されたお客様からものすごく気に入られ、『あんたにぴったり！』『あんただから紹介する！』と見合い写真を毎週のように持ってこ