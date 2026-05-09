◆ハクスリーＳ・Ｇ２（５月８日、英国・チェスター競馬場・芝２０００メートル、良）９頭立てで行われ、昨年の英愛ダービーＷ制覇のランボーン（牡４歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父オーストラリア）が逃げ切って約１０か月ぶりの復活勝利を飾った。ライアン・ムーア騎手とのコンビで先手を奪うと、残り２ハロンの地点からベイシティローラー（オイシン・マーフィー騎手）と激しく競り合い、首差で勝利を収めた。１着