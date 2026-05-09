◆パ・リーグ西武４―２楽天（８日・ベルーナドーム）球場が暗闇と静寂に包まれる中、その名がコールされると一気に大歓声が上がった。１点リードの９回。西武・岩城颯空（はくあ）投手（２２）がマウンドへ。２日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来の登板で、「（間隔が）空いた分、試合の感覚が分かっていても、入り方が難しかったのはあった」と明かしながらも、緊張を感じさせない圧巻の投球で球場中の視線を一身に集めた。先頭