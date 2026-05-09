◆阪神大学野球春季リーグ戦▽最終節１回戦大体大４ｘ―３甲南大（８日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）阪神大学野球春季リーグ戦の最終節１回戦が行われた。天理大が大産大を下し８勝１敗のポイント２４で３季ぶり優勝に王手をかけた。勝たなければ優勝がなくなる大体大は１点差の９回２死から４番・斉藤尽生（４年＝東海大熊本星翔）の逆転サヨナラ２点二塁打で劇的勝利した。※※※土壇場で起死回生の一