６日、ヴィクトリアマイルに参戦予定のサフィラの追い切りに初めて騎乗しました。見た目以上に体がしっかりしていてパワーがあるな、という印象。栗東・ＣＷコースで６ハロン７９秒７と上々の時計をマークし、状態の良さも確認できました。現状は補欠の１番手ですが、レース前日の長距離輸送を避けるため、早めに美浦トレセンに移動。レースに向けて準備を進めています。出否未定の馬がいるようですし、何とか出走できればいい