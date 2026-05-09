◆阪神大学野球春季リーグ戦▽最終節１回戦天理大２―１大産大（８日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）阪神大学野球春季リーグ戦の第５節１回戦が行われ、天理大が大産大を下し８勝１敗として３季ぶり優勝に王手をかけた。最速１４８キロの今秋ドラフト候補右腕・的場吏玖（りく、４年＝大阪電通大高）は４安打１失点完投で今季５勝目をマークした。負ければ優勝がなくなる大体大は１点差の９回２死から４番・斉藤尽生（４年＝東