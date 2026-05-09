映画「カメラを止めるな！」（上田慎一郎監督）でヒロインを演じた女優の秋山ゆずき（３３）が、キュートなマタニティーフォトを公開した。９日までに自身のインスタグラムを更新し「可愛らしい雰囲気のマタニティフォトも。２パターン撮って良かった」。１つ前の投稿では、ブラックを基調としたシックな撮影ショットをアップしたが、別パターンも披露。花々に囲まれたガーリーな雰囲気だ。ふっくらしたお腹を出し「妊娠する