土曜付のG1予想企画「展開王」は数多くある予想ファクターの中から展開面にスポットを当てて、勝ち馬をあぶり出す。先週の天皇賞・春は担当した菊地一の◎クロワデュノールが勝ち切った。3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC」は田村達人が担当。今開催の馬場傾向を踏まえ、出走メンバーで唯一の重賞2勝ダイヤモンドノットの先行力＆持続力が生きるとみた。まずは馬場傾向。当レースは昨年の勝ち馬パンジャタワーを含め、差し