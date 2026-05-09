大谷は今季もMVPの最右翼だ(C)Getty Imagesやはり特別なスターだ。今季開幕から二刀流で稼働しているドジャースの大谷翔平。打者としては、出場34試合で打率.248、6本塁打、15打点、5盗塁、OPS.831とまだ本領発揮に至っていないものの、投手としては、6登板で2勝2敗、防御率0.97、WHIP0.81と上々の滑り出しを切っており、支配的な投球が止まらない。【動画】打撃不振だった大谷翔平が復調か！？マルチ安打をまとめてチェック