【ニューヨーク＝木瀬武】８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１２・１９ドル高の４万９６０９・１６ドルだった。値上がりは２日ぶり。米労働省が８日発表した４月の雇用統計で、景気の動向を反映する非農業部門の就業者数が市場予想を大幅に上回り、米景気の底堅さが好感された。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は４４０・８８ポイント高の２万６２４７・０８となり、最高値