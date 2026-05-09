◆ファーム・リーグロッテ１０―１巨人（８日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）巨人の育成・花田侑樹投手（２２）が、今季２軍初登板で５回１失点の好投を見せた。０―９の４回から２番手で登板。７奪三振に与四死球は１つと、風速１５メートルを超える強風の中で安定した投球を披露した。「ストライク先行で、ファウルでカウントを取りながらテンポ良く投げられたのが一番良かった」とうなずいた。２１年ドラフト７位右腕。２２