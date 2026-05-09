ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小幅反発し、前日比12.19ドル高の4万9609.16ドルで取引を終えた。米国の堅調な雇用情勢が好感された一方、中東情勢の緊迫化への懸念もあり、方向感に乏しい展開だった。4月の米雇用統計は、非農業部門の就業者数が前月から11万5千人増え、市場予想を上回った。中東を巡っては米イランの協議進展への期待がある一方、米軍がイラン船