鎌倉市役所（資料写真）岩手県大槌町の大規模森林火災を受け、鎌倉市は７月３１日まで、ふるさと納税の災害支援の寄付金を募っている。被災した町の職員が復興業務に注力できるよう、市が５月１日から町に代わって寄付金の受け付け業務を請け負っている。市は２０２５年に岩手県大船渡市で発生した森林火災でも寄付金を代理で受け付けている。大槌町の森林火災は今年４月に発生。町面積の８％に当たる１６００ヘクタール以上