アメリカの国防総省は、これまでに収集したUFO＝未確認飛行物体に関する資料の公開を始めました。国防総省は8日、ホームページでアメリカ軍などが収集してきたUFOに関連する写真や動画などの資料の公開を始めました。これはトランプ大統領の指示によるもので、今回、第一弾としてアメリカや中東の未確認空中現象に加え、日本周辺で目撃された情報も公開されました。トランプ氏は「過去の政権は、この問題に関して透明性を欠いてい