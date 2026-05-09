福島県の磐越道で起きたマイクロバスの事故で、警察はきのう、新潟県五泉市のバス事業者をおよそ9時間にわたり家宅捜索しました。北越高校にレンタルバスと運転手を手配した「蒲原鉄道」への家宅捜索は、きのう午前8時過ぎに始まりました。福島県郡山市の磐越道で起きた6日の事故。男子ソフトテニス部の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールなどにぶつかり、3年生の稲垣尋斗さんが死亡し、20人が重軽傷を負いました。事故を巡っ