ハンタウイルスによる集団感染が疑われているクルーズ船が寄港する予定のスペイン領カナリア諸島では、反対するデモが行われました。「現地時間8日正午すぎです。州庁舎の前でデモが行われています。寄港に反対する人たちが抗議活動を行っています」クルーズ船「MVホンディウス号」はカナリア諸島のテネリフェ島に日本時間10日に到着する見通しです。これに対し、港湾関係者らが「船が寄港する間、仕事ができなくなる」と抗議の声