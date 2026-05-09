ＮＹ各市場５時台ダウ平均は小幅高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式8日（NY時間16:02）（日本時間05:02） ダウ平均49609.16（+12.19+0.02%） ナスダック26247.08（+440.88+1.71%） CME日経平均先物63610（大証終比：+770+1.21%） 欧州株式8日終値 英FT100 10233.07（-43.88-0.43%） 独DAX 24338.63（-324.98-1.32%） 仏CAC40 8112.57（-89.51-1.09%） 米国債