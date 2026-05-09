【新興国通貨】ドルペソはドル安ペソ高が優勢＝メキシコペソ 今週に入ってドル売りペソ高が優勢。５日の１７．５０台から下げ始め、６日にいったん１７．２０割れ、少し戻すも７日にも１７．２０割れトライ。１７．２０前後の買いを受けて、昨日中南米市場で１７．３０台まで反発も、今日もドル安ペソ高が優勢となって１７．２０トライとなっている。１７．１９０８まで下げており、わずかながら安値を更新も１７．２０割れでは