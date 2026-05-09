ＣＦＴＣ建玉報告主要通貨 ＩＭＭ通貨先物５月５日主要国通貨円の売り越し減少 円61738枚の売り越し 40321枚の売り越し減 ユーロ32202枚の買い越し 3510枚の買い越し減 ポンド63908枚の売り越し 3269枚の売り越し増 スイスフラン34521枚の売り越し 700枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数693枚の買い越し 3815枚の買い越し減 レバレッジド・ファンズ５月５日主要国通貨円の売り越し減少 円61340枚の