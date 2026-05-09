「療養中の患者の横でそんな話はやめてください」「看護婦にはたいした仕事はできません」「医者なんかにやらせてあげられない仕事です」 参考：『風、薫る』が描く新しい“明治”とは？時代考証が明かす史実とフィクションの境界線 NHK連続テレビ小説『風、薫る』第6週「天泣の教室」（演出：新田真三）では養成学校の生徒のひとり・玉田多江（生田絵梨花）の台詞が印象的だった。サブタイトルは「天球」ではなく「天泣」。