◎毎日ゆっくり入浴することを欠かさないというヤクルト・池山監督は「お風呂、トイレ、寝る前が良い案が浮かぶ3つの場所。野村ノートに書いてあります」。今でも実践しているそうです。◎4月11日に36歳になったDeNA・戸柱。年齢的に夕食にあまり肉を食べなくなったそうで「最近は魚かな。あとは野菜とか納豆とか…」。理想的な朝食の献立ですね。◎ソフトバンクの城島健司チーフベースボールオフィサーは支配下に昇格した藤