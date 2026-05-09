◇セ・リーグDeNA10―1阪神（2026年5月8日甲子園）8年ぶりの甲子園勝利。DeNAの先発・平良にとって18年5月17日以来で、偶然にも前回と同じ5回1/3で1失点だった。強力打線を最少失点に抑えて2勝目を挙げ「（捕手の山本）祐大がうまくリードしてくれた。野手の皆さんに感謝です」と謙虚に振り返った。直近は4試合連続で中6日の登板が続いている。ケガをしない体づくりを目指し、オフから栄養士に指導を受けながら食生活を