ブンデスリーガ 25/26の第33節 ドルトムントとアイントラハト・フランクフルトの試合が、5月9日03:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。 ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、サムエレ・イナチョ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、ファールス