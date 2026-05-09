◇セ・リーグヤクルト4―1広島（2026年5月8日マツダ）試合前まで犠打がわずか2個のヤクルトがバント攻撃を仕掛けた。8回1死一塁で茂木が投前にきっちりと転がす送りバント。今季初めて無死一、二塁以外の場面でのサインだった。3―1の9回1死三塁では岩田が「心の準備はできていた。しっかり決められて良かった」とスクイズを決め、貴重な追加点。池山監督は「よく選手がついてきてくれている」と目を細めた。