◇パ・リーグ西武4―2楽天（2026年5月8日ベルーナD）地元・富山の立山連峰をほうふつさせる雄大な投球だった。2点リードの9回、西武のドラフト2位・岩城が楽天打線に立ちはだかった。黒川を左飛、浅村を遊ゴロ、村林を三飛と、危なげなく3者凡退で締めた。新人で2桁10セーブ目は、球団では11年に22セーブを挙げた牧田和久以来、15年ぶり2人目で、5月達成は球団史上最速。「自分のパフォーマンスを出せていると思う。去年