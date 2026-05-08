スノーピークの子会社であるスノーピークUSAが、アメリカ・ワシントン州・シアトルのフリーモント地区に北米4拠点目となる直営店「スノーピーク シアトル（Snow Peak Seattle）」をオープンする。開業日は5月9日。【画像をもっと見る】新店舗は、シアトル中心部からもアクセスの良いフリーモント地区に位置する複合施設「Corner Stone Campus」内に開業。店舗面積は約344平方メートルで、約46平方メートルのパティオも