東京Vは10日のFC東京戦へ向けて城福監督が取材対応し、5大会連続のW杯代表入りを狙う相手チームの長友について「彼は声や背中でチームを鼓舞する力がある。同じピッチに立たないと感じられないが、彼が注入するエネルギーはとてつもない」と敬意を持って警戒した。FC東京の監督時代の教え子でもあり、信頼も厚い。「リスペクトするが、勝ちにいく」と2戦ぶりの勝利を誓った。