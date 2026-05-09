◇セ・リーグ巨人2―9中日（2026年5月8日バンテリンＤ）巨人は2連敗で勝率5割に逆戻りした。ウィットリーが4回1/3を4安打5失点で、左足に打球が直撃するアクシデントもあって降板した。5回はバント処理で悪送球し、自らピンチを広げて失点。阿部監督は「取れるアウトを取れないと、ああいう流れにつながっちゃう」と指摘。打線は10安打ながら2得点で、5戦連続3得点以下となった。試合後には選手だけでミーティングを