日本相撲協会は8日、大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）の取組編成会議を開き、初日、2日目の取組を決めた。先場所途中休場の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）、カド番の大関・安青錦（22＝安治川部屋）の看板力士2人が初日から休場となった。大の里は左肩の回復が遅れ、横綱在位6場所で3度目の休場となり、左足に不安を抱える安青錦は途中出場の可能性があるものの、大関残留が厳しい状況だ。デビューから先々場所