◇パ・リーグロッテ5―6ソフトバンク（2026年5月8日みずほペイペイD）ロッテは2点リードの9回に登板した横山が誤算。逆転され早くも今季4度目のサヨナラ負けで4連敗となり、20敗目を喫し今季ワーストの借金7となった。先発初勝利を目指した広池が6回3失点。打線も6回に5得点を挙げ一時は逆転したが、サブロー監督は「（横山は）中8日空いていたので、それが不安材料ではあったんですけど。今まで頑張ってくれてたんでね