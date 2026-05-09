◇パ・リーグ楽天2―4西武（2026年5月8日ベルーナD）楽天は2連敗で借金3に後退した。3試合連続本塁打を放っていた平良は中堅への1安打で浅村らに並ぶ球団記録の4試合連続はならなかった。1―3の8回1死一、三塁では遊ゴロだったが1点差に迫る打点は挙げた。「三塁ランナーをどうにかして還したかった。一番やってはいけない内野フライや三振ではなくゲッツー崩れで1点入って最低限の仕事はできた」とうなずいた。