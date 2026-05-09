ラグビーリーグワン1部の東京SGは8日、最終節・BR東京戦（10日、秩父宮）の登録メンバーを発表し、得点ランキングで2位につけるWTBコルビの先発が決まった。相手も同1位のSO中楠が先発。個人タイトル争いにも注目が集まるが、東京都府中市で取材に応じたコルビは「そこにフォーカスしていない。チームにポジティブな貢献をしたい。その結果、起きることはボーナスだ」ときっぱり。あくまで白星を求め、無欲で得点を重ねるつも