◇卓球世界選手権団体戦（2026年5月8日ロンドン）女子の準々決勝が行われ、日本はウクライナを3―0で下して4強入りを決めた。3位決定戦はなく、これで6大会連続のメダル獲得が決定した。橋本帆乃香（27＝デンソー）、張本美和（17＝木下グループ）、早田ひな（25＝日本生命）がいずれもストレート勝ち。9日の準決勝でドイツと対戦する。男子の日本は7日にドイツを3―1で下して、台湾と対戦する準決勝に進んだ。55年ぶりと