◇セ・リーグDeNA10―1阪神（2026年5月8日甲子園）DeNA打線は最近5試合で3度目の2桁安打となる13安打で10得点を挙げた。2―1の9回に宮崎の3号3ランなど打者11人で一挙8点。9回の8得点は23年8月25日の中日戦での10得点以来3年ぶり3度目だった。通算999試合目で3安打の京田は「勝利に貢献できるプレーを目指している」。また、上半身のコンディション不良で離脱中の筒香は、ファーム・リーグのハヤテ戦で実戦復帰し2打