巨人の田中将大が、9日の中日戦に先発する。相手先発は同じ88年生まれの大野。昨季は2度投げ合い1勝1敗だった。今季初対決の左腕は昨季11勝を挙げカムバック賞を受賞。「僕も今年獲りたい」と意欲を見せ、「今年、雄大も調子いい。ゲームに勝つためにはいい投球をするしかない。相手をしっかり抑えて、ゲームに勝てるように」と自身開幕4連勝を狙う。