女優の山口智子（61）が8日に放送されたTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。夫で俳優の唐沢寿明（62）の少年のような素顔を明かす場面があった。山口と唐沢は88年にNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で、姉弟役として共演。95年に結婚。MCの笑福亭鶴瓶が「結婚決まった時、『格差婚』って言われたらしいで。言うてたで、唐沢が」と、事前に唐沢本人から聞き出したエピソードを切り出した。スタジオに唐